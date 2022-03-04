ZONGULDAK (İHA) - Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü... Üç kişinin bıçaklandığı dehşet anları kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta alacak verecek ididasıyla çıkan kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yakalanan V.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece kent merkezindeki bir restoranın önünde yaşandı. İddiaya göre, gece geç saatlerde kömür alış verişi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada V.Y isimli şahıs, B.A, B.T ve A.Y isimli üç şahsı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri B.A, B.T ve A.Y 'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bıçaklı saldırgan V.Y. isimli şahsın ve yanından bulunan iki kişinin ise olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerince yakalama çalışması başlatıldığı öğrenildi. Ardından V.Y isimli bıçaklı saldırgan polis merkezi giderek teslim oldu. V.D isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye çıkartıldı. Adliye'de hakim karşısına V.Y. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevien gönderildi.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Tarafların olay anında birbirlerine saldırdığı dehşet anları ise görüntülerde yer aldı.