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"Üç Kardeş 2021" tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü", Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Türkiye Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer...

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü", Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Türkiye Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üç Kardeş 2021" ismi verilen tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"nde, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Güvenlik ve Terörle Mücadele Daire Başkanı Tümgeneral Mümtaz Hüseyin de yer aldı.

Bakan ve komutanlara verilen brifingin ardından tatbikata katılan askerler, sorumluluk alanında arama operasyonları, tespit edilen nesnelerin kontrol altına alınması, temsili düşmanın yönetim mıntıkalarının imhası, topçu ve hava atışları için merkeze temsili düşman koordinatlarının iletilmesi gibi görevleri icra etti.

Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ve Türkiye Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın katıldığı tatbikat sonrasında konuşma yapan Bakan Hasanov, üç kardeş ülkenin askerlerinin yüksek profesyonellik ve beceri sergilediğini vurgulayarak, eğitimin başarıyla tamamlanmasından dolayı katılımcıları tebrik etti.

Hasanov, "Tatbikat, modern teknoloji ve yeni muharebe taktiklerini kullanan özel kuvvetlerimizin profesyonellik seviyesinin önemli ölçüde arttığını gösterdi. Tatbikat, birliklerimizin yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine büyük katkı sağladı. Bu tatbikat, silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir görevi birlikte yerine getirmeye hazır olduğunu bir kez daha ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Karabağ savaşında Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a gösterdiği desteklerden bahseden Hasanov, benzer tatbikatların gelecekte de yapılacağını bildirdi.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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