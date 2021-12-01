Üç İşçi Konfederasyonu Asgari Ücrette Birleşti - Haberler
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Üç İşçi Konfederasyonu Asgari Ücrette Birleşti

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'in ortak açıklamasında, "2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin ekonomide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir" ifadelerine yer verildi.

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'in ortak açıklamasında, "2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin ekonomide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir" ifadelerine yer verildi

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