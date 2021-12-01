Üç İşçi Konfederasyonu Asgari Ücrette Birleşti

HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK'in ortak açıklamasında, "2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin ekonomide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir" ifadelerine yer verildi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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