Üç İlden Umke Ekibi Dualarla Kilis'e Uğurlandı

Suriye sınırında görev yapacak Bitlis, Van ve Muş'tan 12 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kesilen kurbanın ardından dualarla Kilis'e uğurlandı.

Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekat kapsamında Kilis'e gidecek UMKE ekibi için Bitlis Sağlık Müdürlüğünün bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene katılan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Van, Muş ve Bitlis'in UMKE kadrosundaki 12 kişi ve 3 ambulansın Suriye sınırında görev yapacağını söyledi.

Çağatay, şöyle konuştu:

"Allah korusun, ekibimiz sınırın diğer tarafında zor durum kalan, yaralanan ve sağlık problemi yaşayanlara destek olmak amacıyla görev yapacak. Kendilerine hayırlı yolculuklar ve vazifeler diliyorum. İnşallah orada kazasız belasız çalışıp güzel hizmetler üretirler. Memleketimiz ve devletimiz adına görev yapacaklar. Yaptıkları hizmetler kutsal ve önemli. Allah'tan kazasız belasız vazifeler diliyorum."

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından kurban kesildi.

Daha sonra ezan eşliğinde Vali Çağatay, İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt ve sağlık çalışanları, UMKE ekibini Kilis'e uğurladı.

Kaynak: AA