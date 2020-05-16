Üç İlde Maske Takma Zorunluluğu Getirildi
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Üç İlde Maske Takma Zorunluluğu Getirildi

Yavaş yavaş ülkede normalleşme çalışmalarının başladığı dönemde, koronavirüsüne karşı önlemler alınmaya da devam ediliyor.

Üç İlde Maske Takma Zorunluluğu Getirildi
16.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:47

Yavaş yavaş ülkede normalleşme çalışmalarının başladığı dönemde, koronavirüsüne karşı önlemler alınmaya da devam ediliyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsüne karşı alınan yeni önlemler kapsamında Amasya, Isparta ve Şanlıurfa'da, maske takmak zorunlu hale getirildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının, toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve kişiler arası bulaşmayı en aza indirmek amacıyla il genelinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine karar verildiği belirtildi. Koronavirüsüne karşı önlemler kapsamında alınan kararlara uymayan kişiler için idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Üç İlde Maske Takma Zorunluluğu: Açık Alanlar ve Araç İçleri

Şanlıurfa ili Akçakale Ohali Mahallesi, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi, Eyyübiye ilçesi Direkli, Mutlukaya, Topdağı, Eyüpnebi, Akabe mahalleleri, Siverek ilçesi Haliliye, Ayvanat, Yenişehir, Esmerçayır ile Şirinkuyu mahallerinde oturan birer kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı ve 1 mahalle ile 12 binanın karantinaya alındığı açıklandı.

Amasya'da ise vatandaşların, herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar, maske takmadan sokakta, kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda bulunmalarının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. Maske takma zorunluluğu ile beraber Yeşilırmak nehri kenarı boyunca ve diğer gezi alanlarında toplu şekilde dolaşma, oturma, araç içerisinde ve dışında yiyecek ve içecek tüketiminin yasaklandığı, spor aktivitelerinin ise sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilebileceği açıklandı.

Maske takma zorunluluğu getirilen bir diğer il olan Isparta'da ise kurallara uymayan kişilerin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince cezalandırılacağı belirtildi. İkamet adresinden çıkıldığı andan itibaren, araç içleri de dahil olmak üzere maske kullanılmasının zorunluğu olduğu ifade edildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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