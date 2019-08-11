Üç ilçeden 2195 ton haşhaş kapsülü alımı yapılacak

11.08.2019 10:09

Kaynak: DHA

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Ajans Amirliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı sürüyor. Kilosu 5 TL olan haşhaş kapsüllerinden Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçelerinden bu yıl 2195 ton alım planlanıyor.Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerinde haşhaş üretimi yapan çiftçiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye devam ediyor. Kısa sürede kapsül alımının tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam 1900 ton normal, 295 ton geleneksel haşhaş kapsülünün alımı bekleniyor. Haşhaş kapsülleri, TIR'larla işlenmek ve morfin üretiliminde kullanılmak üzere Bolvadin Alkaloid Fabrikası'na gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, günde 1 veya 2 TIR kapsül alımı yapılıyor. Kilosu 5 TL'den alınan kapsülün fiyatı, morfin ve rutubet oranına göre değişiyor.Haşhaş üreticisi Ömer Ersoy, "Haşhaş kapsüllerimizi getirdik. Haşhaşlar bu sene yüzümüzü güldürdü. Haşhaşının kilosunu 16 liradan, kapsülleri de kilogramı 5 liradan satıyoruz. Yetkililerden o ürünlerin de haşhaş gibi iyileştirilmesini diliyorum" dedi.- Afyonkarahisar