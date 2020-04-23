Üç haftalıkken Covid-19 tanısı konan prematüre bebek iyileşti
Üç haftalıkken koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bebeğin Covid-19 tedavisinin sona erdiği ve iyileştiği bildirildi.
23.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:49
Üç haftalıkken koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bebeğin Covid-19 tedavisinin sona erdiği ve iyileştiği bildirildi.
İskoçya'da 8 hafta erken doğan bebeğe doğumundan üç hafta sonra 15 Nisan'da Covid-19 tanısı kondu. Bebek, 5 günlük tedavi sürecinin ardından bir sonraki koronavirüs test sonucunun negatif çıkması sonucu 20 Nisan'da taburcu edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com