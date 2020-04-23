Üç haftalıkken Covid-19 tanısı konan prematüre bebek iyileşti Üç haftalıkken koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bebeğin Covid-19 tedavisinin sona erdiği ve iyileştiği bildirildi.

Üç haftalıkken koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bebeğin Covid-19 tedavisinin sona erdiği ve iyileştiği bildirildi. İskoçya'da 8 hafta erken doğan bebeğe doğumundan üç hafta sonra 15 Nisan'da Covid-19 tanısı kondu. Bebek, 5 günlük tedavi sürecinin ardından bir sonraki koronavirüs test sonucunun negatif çıkması sonucu 20 Nisan'da taburcu edildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com