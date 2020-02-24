: Üç hafta aranın ardından öğrencilerin ilk ders heyecanı

24.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:35

Elazığ'da deprem nedeniyle verilen üç hafta aranın ardından öğrenciler, okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ?126 bin 276? öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Yusuf Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle okulundan uzun bir süre ayrı kaldığını söyledi.

Heyecanla okula koşan depremzede öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmaktan mutluluk duyuyor.

Öğrencilerden Yusuf Öz, yaptığı açıklamada, uzun süredir görmediği arkadaşlarına kavuştuğunu söyledi.

Öz, "Okullar açıldığı için mutluyuz. Allah bir daha göstermesin." dedi.

Civan Sever ise, okula geldiğinde okulu ne çok özlediğimi fark ettiğini belirtti.

Sever, arkadaşlarını da çok özlediğini dile getirdi.

"Çok şükür okuluma kavuştum"

Belinay Şener de, deprem nedeniyle derslerden geri kaldığını, üç haftalık aranın ardından yeniden okuluna kavuştuğunu ifade etti.

Arkadaşlarını görür görmez onlara sarıldığını anlatan Şener, "Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Mutluyum, çok şükür okuluma kavuştum. Deprem en çok da sınav yönünden etkiledi bizi. Çalışmaya devam edeceğiz, hayat devam ediyor." diye konuştu.

"Okulun tadı başka"

Murat İlköğretim okulunda okuyan 4. sınıf öğrencisi Muhammed Melikşah Uçur, deprem nedeniyle çok korktuklarını, geceleri rahat uyuyamadıklarını söyledi.

Okulların açılmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Uçur, "Arkadaşlarımızı özlemiştik, evde sıkılıyorduk. Okulun tadı başka. Arkadaşlarımla buluştum. Çok heyecanlıyız. Öğretmenimizle ders işledik. Hayat devam ediyor." şeklinde konuştu.

Emine Aysan, depremde çok korktuklarını, gittikleri köyde de depremi yaşadıklarını anlattı.

Okulların açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Aysan, arkadaşları ile bol bol vakit geçireceğini belirtti.

Aysan, okulların açılmasını özlemle beklediklerini ifade ederek, bu sayede depremin etkisinden kurtulmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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