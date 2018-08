Üç Güzeller'i 3 Milyon Turist Ziyaret Ediyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde her yıl 3 milyon misafir ağırlayan Üç Güzeller mevkiinde bulunan peribacalarında yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Üç Güzeller isimli peribacalarını her yıl 3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Yerli ve yabancı turistler, Üç Güzeller isimli peribacalarında fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışırken dünyada en çok fotoğrafı paylaşılan yer olması da dikkatlerden kaçmıyor. Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız yaptığı açıklamada Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistlerin tamamının Üç Güzelleri ziyaret ettiğini ifade ederken "Dünyada en çok fotoğrafı paylaşılan yerlerden bir tanesi de Üç Güzelleri ismi verilen peribacalarıdır" dedi. Yıldız, "Bildiğiniz gibi üzerinde bulunduğumuz alan daha önce halk tarafından Çatalkaya diye bilinen daha sonra Üç Güzeller diye lanse edilen peribacalarının önündeyiz. Burası Ürgüp ilçemizin 4 kilometre yakınında güzel bir alan ve bölgeye gelen bütün yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmedikleri bir yerdir. Bölgemize gelen yerli ve yabancı turistler Kapadokya'yı ilk defa burada keşfederler. Çektikleri fotoğrafı buradan dünya ile paylaşırlar. Özellikle Üç Güzellerin bulunduğu bu mevkii Kapadokya turizminin tanıtıldığı, tanıtılmaya başladığı zaman kullanılan ilk objeler doğal varlıklar bunlardır. Dolayısıyla bunlar bizim olmazla olmazlarımızdır. İnsanların mutlaka yılda 3 milyon turistin uğradığı uğrak yeri ve diyebiliriz ki dünyada fotoğrafı en çok çekilen yerlerden birisi Üç Güzellerdir" dedi.

"ÜÇ GÜZELLER DAHA MODERN HALE GELECEK"

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız her yıl 3 milyon turistin ziyaret ettiği Üç Güzeller Peribacalarının bulunduğu alanı daha modern bir hale getirmek için turizm sezonunun azalmasıyla birlikte çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. Yıldız, "Bu alan üzerinde zemin insanlar gezdikçe burası aşınıyor. Bu aşınmayı engelleme adına bir proje yapıldı ve proje kuruldan geçti. İnşallah kısa zamanda bu alanın üzerini ahşap kaplama malzemesi ile kaplayacağız. İnsanlar daha konforlu bir alanda yürüyüş yapacaklar. Daha konforlu bir ortamda fotoğraf karesi alacaklar. ve bunu da bu yıl içerisinde hayata geçirmeye çalışacağız ama turizm sezonunda insanları peribacalarına yaklaştırmama davranışını göstermeyeceğiz. Biraz sabredeceğiz. Turizm sezonu biraz yavaşladığında bu uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)