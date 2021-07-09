ÜÇ GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLEN AYGÜN AYDIN CEZAEVİNE KONULDU
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ÜÇ GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLEN AYGÜN AYDIN CEZAEVİNE KONULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, DHAHakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'ın hakkında üç günlük zorlama hapsi verildi.

Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, DHA

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'ın hakkında üç günlük zorlama hapsi verildi. Aygün Aydın, polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Sabancı'yı hedef almıştı. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.

ZORLAMA HAPSİ ÇIKTI

Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

ÜÇ GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLEN AYGÜN AYDIN CEZAEVİNE KONULDU
ÜÇ GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLEN AYGÜN AYDIN CEZAEVİNE KONULDU
ÜÇ GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLEN AYGÜN AYDIN CEZAEVİNE KONULDU
ÜÇ GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLEN AYGÜN AYDIN CEZAEVİNE KONULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÜÇ GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS CEZASI VERİLEN AYGÜN AYDIN CEZAEVİNE KONULDU - Haberler
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