Üç günlük zorlama hapis cezası verilen Aygün Aydın cezaevine konuldu

HAKAN Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'ın hakkında üç günlük zorlama hapsi verildi.