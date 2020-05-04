Üç günlük yasak sonrası Aydın'da sokaklar hareketlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, Aydın'da haftanın ilk iş gününde araç yoğunluğu oluşurken, sokaklar da hareketlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, Aydın'da haftanın ilk iş gününde araç yoğunluğu oluşurken, sokaklar da hareketlendi.

Haftanın ilk iş gününü yağmurla karşılayan vatandaşlar diğer günlere nazaran sokaklarda fazla yoğunluk oluşturmazken, Sevgi Yolu, Kent Meydanı civarında hafif bir yoğunluk gözlemlendi. Üç günlük sokağa çıkma yasağından dolayı caddeler boş kalırken, dün 24.00 itibari ile yasağın sona ermesinden sonra vatandaşlar haftanın ilk iş gününde sokaklarda araç ve yaya trafiğinde hareketlilik oluşturdu.

65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukları kapsayan sokağa çıkma yasağı ise devam ederken, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Polis ekipleri yaptıkları anons ile vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA