Üç günlük trafik denetiminde 33 bin kural ihlali tespit edildi
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Üç günlük trafik denetiminde 33 bin kural ihlali tespit edildi

Ülke genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile hız ihlali yapan araçların tespitine yönelik gerçekleştirilen 3 günlük denetimlerde, yaklaşık 33 bin kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Üç günlük trafik denetiminde 33 bin kural ihlali tespit edildi
05.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:38

Ülke genelinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar ile hız ihlali yapan araçların tespitine yönelik gerçekleştirilen 3 günlük denetimlerde, yaklaşık 33 bin kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son olarak 15 ilde uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamasının, 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasına bağlı olarak şehirler arası kara yollarında ve terminallerde ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin artacağı değerlendirildi.

Bu kapsamda, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek amacıyla 1, 2 ve 3 Haziran'da söz konusu araçlara yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Polis ekiplerince, 31 bin 619 araç ve sürücüsü denetlenirken, 157 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı, 49 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı ve 99 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

Çeşitli eksiklik ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle 75 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Ekiplerin tespit ettiği toplam 1138 trafik ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

30 binin üzerinde sürücüye hız ihlalinden ceza

Öte yandan, trafik polislerince yine 1, 2 ve 3 Haziran'da hız ihlalinden kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimleri gerçekleştirildi.

41 bin 708 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulama kapsamında, 30 bin 60 araçla hız ihlali yapıldığı, 112 araç sürücüsünün seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Denetimler sırasında tespit edilen toplam 31 bin 856 ihlalle ilgili işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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