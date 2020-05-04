Üç günlük kısıtlamanın ardından metrelerce kuyruk oluştu
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Üç günlük kısıtlamanın ardından metrelerce kuyruk oluştu

Üç günlük kısıtlamanın ardından metrelerce kuyruk oluştu
04.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:08

Üç günlük kısıtlamanın ardından metrelerce kuyruk oluştu Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı.

Üç günlük kısıtlamanın ardından metrelerce kuyruk oluştu

DENİZLİ - Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Caddelerde ve kent meydanındaki yoğunluğun yanı sıra, postane ve bankalarda uzun kuyruklar oluştu.

Denizli'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Vatandaşlar banka ve postane işlemleri için sıraya girerken, güneşin açması ile caddelerde gezenler sosyal mesafe kurallarına kimi zaman uydu, kimi zaman ise kurallara uymayarak sohbet etti.

Postanede metrelerce insan kuyruğu oluştu

Kent'in meydanında bulunan postanede, vatandaşlar kişisel işlemlerinden dolayı insan kuyrukları oluşturdular. E-Devlet şifresi alabilmek için sabahın erken saatlerinde postane kuyruğuna girdiğini dile getiren Ahmet Ali Kara, "Sabah 8.40'da geldim postaneye. E devlet şifresi almak için. O saatten beri de bekliyoruz. İki saati aşkın süredir bekliyorum" dedi.

Sabahın erken saatlerinde kuyruğa girmesine rağmen 3 saatten fazla bir sürede anca binaya yakınlaşabilen başka bir vatandaş Muzaffer Şenli ise, "Saat 7.30 da geldim. Çınar ışıklardaydım. Saat 11 oldu, daha binanın yanına anca gelebildim" diyerek oluşan kuyruğu anlatmaya çalıştı.

Üç günlük kısıtlamanın ardından metrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İHA

Manşet

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