Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu
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Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu

01.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 01.10.2020 20:31

Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçideresi köyünde bulundu Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta...

Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu

Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçideresi köyünde bulundu

SİVAS - Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçideresi köyünde bulundu.

Kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki zihinsel engelli Remzi Deniz'den üç gündür haber alınamıyordu. Sivas Afet Acil Durum ekipleri de yaşlı adamı bulmak için Kızılırmak'ta arama çalışması başlatmıştı. Yaşlı adam bu gün akşam saatlerinde kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çerçi deresi köyünde vatandaşlar tarafından bulundu. Yaşlı adam polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Altuntabak polis karakoluna götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, karakoldaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından evine götürüldü.

Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu
Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu
Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu
Üç gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs, bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 20:31:41. #1.14#
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