ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, OĞLUNUN MEZARI BAŞINDA ÖLÜ BULUNDU

İZMİT'te 3 gündür haber alınamayan Muammer Metin (36) 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu.

İZMİT'te 3 gündür haber alınamayan Muammer Metin (36) 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde Bağçeşme Mezarlığı'nda meydana geldi. 3 gündür oğlu Muammer Metin'den haber alamayan Erkan Metin, 6 ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden torununa dua etmek için mezarlığa geldi. Torununun mezarının yanına yaklaştığı sırada oğlu Muammer Metin'i yerde yatarken gören babası durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Muammer Metin'in tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Muammer Metin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, oğlunun ölümünün ardından psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen Muammer Metin'in intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı