Üç gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Üç gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Üç gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
17.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:27

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde komşularının 3 gündür haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi 734 Sokak'ta Bayramoğlu Apartmanındaki dairesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Nazmiye Vayısoğlu'ndan 3 gündür haber alamayan yakınları ve komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis kapıyı çaldı. Cevap alamayınca ve kapıyı açan kimse olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Sağlık ekipleri ve polisler eve girince Nazmiye Vayısoğlu'nu evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazmiye Vayısoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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