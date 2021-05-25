Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı

Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da 3 günde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakarya'da 3 günde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 18-19-20 Mayıs tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında, 8 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
Annesini satırla öldürüp kafasını tencerenin içinde sakladı! Korkunç cinayeti para için işlemiş
Annesini satırla öldürüp kafasını tencerenin içinde sakladı! Korkunç cinayeti para için işlemiş
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Muharrem İnce İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Gülşen Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Lukas Podolski Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:07:33. #1.16#

title