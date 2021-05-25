Üç günde meydana gelen 19 kazada 8 kişi yaralandı

Sakarya'da 3 günde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakarya'da 3 günde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 18-19-20 Mayıs tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sakarya'da emniyet sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 19 trafik kazasında, 8 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı