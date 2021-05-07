Üç günde 22 bin 847 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Üç günde 22 bin 847 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi

Üç günde 22 bin 847 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Trafik polisleri, ülke genelinde 3 gün boyunca yaptıkları denetimlerde, belgesi olmadan motosiklet ya da motorlu bisiklet kullanan 608 sürücü hakkında işlem uyguladı.

Trafik polisleri, ülke genelinde 3 gün boyunca yaptıkları denetimlerde, belgesi olmadan motosiklet ya da motorlu bisiklet kullanan 608 sürücü hakkında işlem uyguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 1-3 Mayıs tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 22 bin 847 motosiklet ya da motorlu bisiklet sürücüsünün belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce, 608 sürücünün belgesi olmadan motosiklet ya da motorlu bisiklet kullandığı, 292 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı, 170 motosiklet ya da motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun durumda bulunmadığı belirlendi.

Çeşitli nedenlerle 482 motosiklet ya da motorlu bisiklet trafikten men edildi, 10 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Polis ekipleri, denetimler kapsamında, 4 bin 28 trafik kuralı ihlaliyle ilgili işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üç günde 22 bin 847 motosiklet/motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:54:39. #1.14#

title