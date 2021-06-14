Üç gün süreli kan bağışı kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üç gün süreli kan bağışı kampanyası

Üç gün süreli kan bağışı kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başladı.

Bayrampaşa'da 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başladı. İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılay'ı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kampanya ile Kızılay'ın kan stoklarının arttırılması amaçlanıyor.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde, İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılay'ı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. İlçede 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası ile Kızılay'ın kan stoklarının arttırılması amaçlanıyor.

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte Kan bağışının düzenlendiği alanı ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Kan vermek için buraya gelen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Kan verecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Hepimiz için hayati öneme sahip olan kana yarın bizler de ihtiyaç duyabiliriz" dedi.

(İHA)

Üç gün süreli kan bağışı kampanyası
Üç gün süreli kan bağışı kampanyası
Üç gün süreli kan bağışı kampanyası
Üç gün süreli kan bağışı kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Boris Johnson Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Ataizi Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üç gün süreli kan bağışı kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 18:37:26. #1.13#

title