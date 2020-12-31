Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:47

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından Lise ve Sarraflar caddeleri kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda tedbir aldı.

Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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