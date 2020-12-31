Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin en işlek noktalarından Lise ve Sarraflar caddeleri kısıtlama nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri cadde ve sokaklarda tedbir aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul