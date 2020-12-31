Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:26

Kızılay Meydanı Trafik ekipleri Şehir içi otobüslerin geçişi Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

Kızılay Meydanı

Trafik ekipleri

Şehir içi otobüslerin geçişi Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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