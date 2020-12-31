Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
31.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:26
Kızılay Meydanı Trafik ekipleri Şehir içi otobüslerin geçişi Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.
Kızılay Meydanı
Trafik ekipleri
Şehir içi otobüslerin geçişi Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı