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10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

İhlas Haber Ajansı, Hasan Eryılmaz - Yerel
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10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı Malatya'da 10 yıl önce yaşanan kavgada tek gözünü kaybeden şahıs üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakla yaraladı.

MALATYA (İHA) - 10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

MALATYA - Malatya'da 10 yıl önce yaşanan kavgada tek gözünü kaybeden şahıs üç gün önce tehdit ettiği husumetlisini bıçakla yaraladı.

Olay, 21.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, V.M.K. ile H.Y. arasında 10 yıl önce yaşanan kavgada aldığı darbeler sonucu V.M.K. bir gözünü kaybetti. Olay sonrası ikili arasında başlayan husumet V.M.K.'nın üç gün önce H.Y.'yi tehdit etmesiyle devam ederken, Turkuaz sokakta karşılaşan ikili arasında tekrar kavga çıktı. Yaşanan kavgada H.Y. karın bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yalanırken, V.M.K. bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi V.M.K.'nın olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

10 yıl önce gözünü kaybetmişti, bugün o bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yerel

Münir Karaloğlu, Malatya, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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