Üç gün önce mühürlenen villaya kumar baskını
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Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Üç gün önce mühürlenen villaya kumar baskını

Üç gün önce mühürlenen villaya kumar baskını Sokağa çıkma kısıtlamasında villada kumar oynarken yakalandılar Manisa'da villaya kumar baskını: 19 kişiye 67 bin 298 TL ceza kesildi Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın kısıtlandığı Manisa'nın Salihli ilçesinde kumar...

19.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:30
Üç gün önce mühürlenen villaya kumar baskını

Üç gün önce mühürlenen villaya kumar baskını

Sokağa çıkma kısıtlamasında villada kumar oynarken yakalandılar

Manisa'da villaya kumar baskını: 19 kişiye 67 bin 298 TL ceza kesildi

MANİSA - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmanın kısıtlandığı Manisa'nın Salihli ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 19 kişiye 67 bin 298 lira para ceza kesildi. Aynı villaya 15 Nisan tarihinde de baskın yapılmış ve villa mühürlenmişti.

Salihli'nin Barış Mahallesinde bir villada kumar oynatıldığı ihbarını alan Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri villaya baskın düzenledi. Çilingir yardımı ile girilen villada oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildi.

Baskında 3'ü kadın 19 şüpheliye kumar oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza verilirken villa mühürlendi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 6'sının 15 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

Üç gün önce mühürlenen villaya kumar baskını

Kaynak: İHA

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