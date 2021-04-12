Üç gün önce evinden ayrılan Selin'den haber alınamıyor
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Üç gün önce evinden ayrılan Selin'den haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Üç gün önce evinden ayrılan Selin'den haber alınamıyor

Bilecik'te bir valiz eşyasıyla 3 gün önce evden ayrılan 21 yaşındaki kızdan hala haber alınamıyor.

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Bilecik'te bir valiz eşyasıyla 3 gün önce evden ayrılan 21 yaşındaki kızdan hala haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar Mevkiinde oturan 21 yaşındaki Selin Baykal, 3 gün önce sabaha karşı 06: 00 gibi topladığı ve içinde özel eşyaları bulunan bir valizle evden çıktı. Sabah uyanan ailesi Selin'i odasında bulamayınca cep telefonundan aradı. Cep telefonunu açmayınca aile hemen polise giderek kayıp ihbarında bulundu. 21 yaşında genç kızı 3 gündür arama çalışmaları devam ederken, ailesi gözü yaşlı kızlarını ve kardeşlerini gelmesini bekliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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