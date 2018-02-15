Üç Gün İşe Gitmeyen Şahıs Evinde Ölü Bulundu
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Üç Gün İşe Gitmeyen Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Sivas’ta üç gün iş yerine gitmeyen bir kişi, tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

Üç Gün İşe Gitmeyen Şahıs Evinde Ölü Bulundu

Sivas'ta üç gün iş yerine gitmeyen bir kişi, tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta bir yemek firmasında çalışan Abdullah Talha Kaleli (33) isimli şahıs, Salı gününden itibaren iş yerine gitmedi. Durumundan şüphelenen iş yeri arkadaşları, Esentepe Mahallesi'ndeki evine girip çaldıkları kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Eve giren polisler Kaleli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Eve 112 ve polis olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Evde savcı tarafından da inceleme yapıldı. Yalnız yaşayan gencin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Komşuları düzenli olarak evine gelip giden genci birkaç gündür mahallede görmediklerini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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