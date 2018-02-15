Üç Gün İşe Gitmeyen Genç Evinde Ölü Bulundu

Üç gün işe gitmeyen genç evinde ölü bulundu

Sivas'ta üç gün iş yerine gitmeyen genç tek başına yaşadığı evde ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ta üç gün iş yerine gitmeyen genç tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta bir yemek firmasında çalışan Abdullah Talha Kaleli isimli genç Salı gününden itibaren işyerine gitmedi. Durumundan şüphelenen iş yeri arkadaşları Esentepe mahallesinde ki evine girip çaldıkları kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Eve giren polisler Kaleli'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Eve 112 ve polis olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Evde sevcı tarafından da inceleme yapıldı. Yalnız yaşayan gencin sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Komşuları düzenli olarak evine gelip giden genci birkaç gündür mahallede görmediklerini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.