Üç Gözlü Böcek Ürettiler

Indiana Üniversitesi biyologları, çalışan fazladan bir göze sahip olan bir böcek üretmeyi - geliştirmeyi başardılar. Bu çalışmanın amacı, böceklerde genetik yapı taşlarının kafa yapısını nasıl etkilediğini araştırmaktı. Proceedings of National Academy of Sciences'da yayınlanan araştırma, daha önce "kazara" fazladan bir göz üreten bir araştırmayı temel alıyor.



Üç gözlü böceği üretmek için bilim adamları basit bir genetik araç kullanarak böceğin genomundaki tek bir geni devre dışı bıraktılar. Daha önceki araştırma, bu genin böcek kafasının oluşumunda önemli bir role sahip olduğunu göstermekteydi.



IU Bloomington College of Arts and Sciences Biyoloji Bölümü Profesörü Armin P. Moczek'in söylediğine tek bir önemli genin çalışmasını bozarak işe başladılar: "Bu bozulmaya karşılık olarak da kafa gelişiminin geri kalanı, yeni bir noktada çok karmaşık bir özellik oluşturmak için tekrar düzenlenmekte: Kafanın ortasında yer alan bir petek (bileşik) göz."



Üçüncü gözün testleri sırasında ekip, bu gözün diğer iki normal göz ile aynı sinir bağlantılarına ve aynı hücre tiplerine sahip olduğunu ve böceğe diğer iki göz ile aynı şekilde tepki verdirdiğini farkettiler.



Araştırmanın baş yazarı Eduardo E. Zattara'nın belirttiği üzere "ektopik (normalde olması gerekenden farklı bir yerde bulunan) gözlerin kullanımı, bütün bunların araştırılması için kolay erişilebilir bir paradigma" ve bu araştırma, pek çok farklı yeni araştırmaya açılan bir kapı olarak değerlendiriliyor...