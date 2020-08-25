Üç farklı ildeki yankesicilik ve hısızlık olaylarına karışan zanlı tutuklandı Malatya, Elazığ ve Siirt'te yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, 63 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalanıp tutuklandı.

Malatya, Elazığ ve Siirt'te yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, 63 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalanıp tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'da meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında toplamda 3 bin 930 lira, 200 dolar, 100 avro, 8 bin lira değerinde senet ve 2 çeyrek altın çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüpheli M.A'nın Elazığ'da hırsızlık, Siirt'te ise yankesicilik olaylarına karıştığı belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: AA