Üç Fark Lazım

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, D Grubu 10. maçında bugün sahasında Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma 20.00'de başlayacak. ASVEL deplasmanında aldığı yenilgi sonrası son 16 için umutlarını Zenit maçına bırakan mavi-yeşilliler, ilk maçta Rusya'da 84-82 mağlup olduğu rakibini taraftarı önünde en az 3 sayı farkla devirmeye çalışacak.

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