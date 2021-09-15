Üç eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti - Haberler
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Üç eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Üç eski ABD ajanı, BAE adına bilgisayar korsanlığı yaptığını kabul etti

ABD Adalet Bakanlığı, üç eski ABD ajanının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için mobil cihazlara da erişebilen gelişmiş casus yazılım geliştirmekle ilgili operasyonlarda para karşılığı çalıştıklarını kabul ettiklerini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, üç eski ABD ajanının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için mobil cihazlara da erişebilen gelişmiş casus yazılım geliştirmekle ilgili operasyonlarda para karşılığı çalıştıklarını kabul ettiklerini açıkladı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD vatandaşları Marc Baier, (49), Ryan Adams (34) ve eski ABD vatandaşı Daniel Gericke'in (40) ABD askeri ihracat kontrolü ve bilgisayar dolandırıcılığı yasasını ihlal etmekle suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, daha önce ABD sivil ve askeri istihbaratına çalışmış olan bu üç kişinin, cihazların servis sağlayıcıları tarafından fark edilmeden BAE'nin ABD dahil dünyanın dört bir yanındaki hedeflere yönelik casusluk yapmasına yardımcı olan gizli bir komplonun parçası olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Mahkeme belgelerinde sanıkların BAE merkezli bir şirkette (UAE CO) üst düzey yönetici olarak çalıştıkları ve bu şirkette BAE hükümeti için 2016 ile 2019 yılları arasında bilgisayar ağı korsanlığına yönelik operasyonlar yürüttüklerinin ifade edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birkaç kez UAE CO için yaptıkları çalışmaların savunma hizmetleri kapsamına girdiği ve bunun Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR) uyarınca, Dışişleri Bakanlığı Savunma Ticaret Kontrolleri Müdürlüğünden (DDTC) lisans gerektiren bir hizmet olduğu konusunda uyarılmalarına rağmen sanıklar bu hizmetleri lisanssız olarak sunmaya devam ettiler."

Açıklamada, bu kişilerin, KARMA ve KARMA-2 adını verdikleri sistemlerle "0 tıklama" olarak bilinen tıklamasız bilgisayar korsanlığı ve istihbarat toplama sistemlerinin oluşturulmasına destek verdiği, bu çalışmaları yönlendirdiği ve denetlediği belirtildi.

Bu sistemlerle verdikleri hizmetin içinde mobil cihazlara işlemsiz erişilebilecek korsanlık faaliyetlerinin de bulunduğu belirtilen sanıkların bu suçlarını kabul ettiği ve Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Açıklamada anlaşma ile ilgili ise şu bilgiler verildi:

"ABD istihbaratı ve ordusunun eski çalışanları, ABD vatandaşları, 49 yaşındaki Marc Baier, 34 yaşındaki Ryan Adams ve eski bir ABD vatandaşı olan 40 yaşındaki Daniel Gericke, ihracat denetimi, bilgisayar dolandırıcılığı ve erişim cihazları dolandırıcılığına ilişkin ABD yasalarını ihlallerinden dolayı 7 Eylül 2021'de ABD Adalet Bakanlığı ile ceza olarak 1 milyon 685 bin dolar ödenmesini gerektiren bir kovuşturmayı erteleme anlaşmasına girdiler."

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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