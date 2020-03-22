Üç dev firma virüs için tıbbi ventilatör üretecek ABD Başkanı Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı. Kaynak: Dunya.com