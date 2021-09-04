Üç çocuk annesi kadın koronaya yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üç çocuk annesi kadın koronaya yenildi

Üç çocuk annesi kadın koronaya yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çameli ilçesinde korona virüse yakalanan üç çocuk annesi 58 yaşındaki kadın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde korona virüse yakalanan üç çocuk annesi 58 yaşındaki kadın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çameli'nin Çiğdemli Mahallesi'nde ikamet eden ve 3 çocuk sahibi Ayşe Oğur (58) korona virüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle vefat eden Ayşe Oğur'un cenazesi yarın Çameli Çiğdemli Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Vefat eden Ayşe Oğur'un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti, 22 bin 857 yeni vaka tespit edildi
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
Aşı sorumlusu başhekim yardımcısı aşı olmadı, virüse yakalandı
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
En fazla vakanın görüldüğü Rize'deki hastaneler alarm durumuna geçti! Yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Derya Yanık Emine Erdoğan Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Haluk Levent Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Ali Öztürk Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üç çocuk annesi kadın koronaya yenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 22:03:04. #1.16#

title