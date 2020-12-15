Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı
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Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı

15.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:08

- Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 çocuğuna tüfek ve tabanca ile atış talimi yaptıran baba, çektiği görüntüleri "Askere gitmeden talim" ve "Şimdiden alışıyorlar" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 oğluna atış...

- Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı

Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 çocuğuna tüfek ve tabanca ile atış talimi yaptıran baba, çektiği görüntüleri "Askere gitmeden talim" ve "Şimdiden alışıyorlar" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı

AKSARAY - Aksaray'da 2'si yaşı küçük 3 oğluna atış talimi yaptıran baba, 2 çocuğunun eline tüfek, diğer çocuğuna ise tabanca vererek atış yaptırdı. Meskun mahal içinde yaptığı talimi bir de sosyal medya üzerinden paylaşan baba jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Hatipağatolu Köyü Küme Evleri mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeki D. (39), 12 - 17 ve 19 yaşlarında olan 3 oğlunun eline tüfek ve tabanca vererek köydeki evlerinin önünde atış yaptırdı. 17 ve 19 yaşındaki 2 oğluna tüfek, 12 yaşındaki oğluna da tabanca veren Zeki D., çocuklarına talimat vererek atış yaptırdı. Meskun mahal içerisinde hiçbir güvenlik önlemi almadan tabanca ve tüfeklerle çocuklarına atış talimi yaptıran baba, bir de atış talimini kendisi telefon kamerasıyla çekerek, "Askere gitmeden talim" ve "Şimdiden alışıyorlar" başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Maganda baba, zaman zaman kendisi de çocuklarıyla birlikte atış yaptı.

Tabanca, tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tespit eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Köyü ve evi tespit eden jandarma ekipleri köy evine baskın yaptı. Baskında baba Zeki D. yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler evde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 adet 9 mm çapında tabanca fişeği 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirirken, atış yapılan yerdeki aramalarda ise 10 adet av tüfeği kapsülü, 5 adet tabanca fişeği kovanı ele geçirildi.

Baba adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Jandarma ekiplerinin baskını ardından gözaltına alınan Zeki D. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada ifadesi alınan Zeki D. işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye getiren şüpheli çıkarıldığı savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tüfeklere, mühimmatlara el konulurken, bulundurma ruhsatlı olan tabancanın ruhsatı iptal edilerek savcılıkça el konuldu. Baba Zeki D.'ye ilgili kanunlardan para cezası kesildi.

Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı
Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı
Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı
Üç çocuğuna tüfek ve silahla atış talimi yaptırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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