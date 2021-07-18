Üç çift aynı anda tek nikah kıydırdı
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Üç çift aynı anda tek nikah kıydırdı

Üç çift aynı anda tek nikah kıydırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çameli Belediyesi nikah salonunda bir ilk yaşandı.

Çameli Belediyesi nikah salonunda bir ilk yaşandı. Arkadaş olan 3 gelin 3 damat aynı anda nikah kıydırdı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde, akraba ve arkadaş olan 3 çift Çameli Belediyesi nikah salonunda aynı anda nikah kıydırdı. Semra Şahin ile Murat Ünlü, Ümmühan Erbay ile Rıdvan Uysal ve Şule Ünlü ile Emral Ayten çifti aldıkları kararla dünya evine girmek için aynı anda nikah kıydırdı. Genç çiftlerini nikahını Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan kıydı. Genç çiftler aynı anda nikah kıydırarak dünya evine girmenin mutluluğunu yaşarken, Başkan Cengiz Arslan ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Başkan Arslan, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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