Üç Çekya yetkilisine suikast düzenleneceği iddiası ortalığı karıştırdı! İki ülke arasında diplomatik kriz
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Üç Çekya yetkilisine suikast düzenleneceği iddiası ortalığı karıştırdı! İki ülke arasında diplomatik kriz

Çekya, bir Rus ajanının üç Çekya yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği iddiası üzerine Rusya'nın Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişiyi sınır dışı etti. Gelişmelerin ardından iki ülke arasında diplomatik kriz patlak verdi. Üst düzey bir Rus yetkili ise, aynı şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Üç Çekya yetkilisine suikast düzenleneceği iddiası ortalığı karıştırdı! İki ülke arasında diplomatik kriz
05.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:30

Çekya, bir Rus ajanının üç Çek yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği iddiası üzerine Rus Büyükelçiliği'nde çalışan iki kişiyi sınır dışı etti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, yürüttükleri faaliyetlerle Çekya-Rusya ilişkilerine zarar verdikleri gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.

SUİKAST İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Babiş, Çekya basınında yer alan, bir Rus ajanının üç Çekya yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği şeklindeki haberlerin asılsız çıktığını anımsattı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENDİ"

Rusya'nın Prag Büyükelçiliği çalışanları arasındaki güç mücadelesinden dolayı iki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiğini savunan Babiş, ''Bu bilgi yanlış çıktı. Bu olay Rus gizli servisinin Prag'ta çalışan iki görevlisi arasındaki tartışmanın neticesi. Bunlardan birisi diğer arkadaşını zor duruma düşürmek için Çekya gizli servisine yalan bilgi verdi. Bu bilgi de Çekya basınına ulaşınca diplomatik krize neden oldu. Bu olay da Çekya-Rusya ilişkilerini çok ciddi şekilde etkiledi.'' diye konuştu.

SINIR DIŞI ETTİLER

Hiçbir egemen ülkenin kendi topraklarında bu tür faaliyetlere izin vermeyeceğine işaret eden Babiş, bu nedenle söz konusu iki Rus diplomatın sınır dışı edilme kararı alındığını ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI RUSYA'YI SUÇLADI

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ise olayın başından beri Ruslarla iletişim halinde olduklarını ama Rusya'nın tutumundan dolayı olayın diplomatik çerçeve içinde halledilemediğini, bu yüzden söz konusu kişiler hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANINA SUİKAST DÜZENLEYECEKLERİ İDDİASI

Daha önce Çekya basınında yer alan haberlerde, bir Rus ajanının üç Çek yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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