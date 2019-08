Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek

21.08.2019 11:10

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdi.

Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör olaylarının ve terör örgütlerinin kökünü kazıyacak her türlü çalışmaya destek olacaklarını, kendileri gibi bir daha kimsenin ciğerinin yanmaması için radikal kararların alınması gerektiğini belirtti.

Bu ülkede yaşayan hiç kimsenin terörün yanında devletin karşısında olmaması gerektiğini vurgulayan Avan, şunları kaydetti:

"Terör olaylarından en çok canları yanan şehit yakınları olarak terörün kökünü kazıyacak, teröre geçit vermemek üzere alınan kararlarda her zaman devletimizin yanındayız. Biz istiyoruz ki terör belasından dolayı bu ülkede bir daha canlar yanmasın. Bu nedenle üç ilimizde yapılan bu operasyona destek veriyoruz ve bizim gibi destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Bizler daima devletin, milletin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Hiçbir siyasetçi kendini devletin ve kanunların üstünde göremez. Herkes görevini kanunlar çerçevesinde yapmak zorundadır. Aksi durumda devlet gereğini yapacaktır. Bu alınan karardan dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu da teşekkür ediyoruz."

Avan, "Görevden uzaklaştırmaları eleştirenlere soruyorum; Mardin Belediyesinde çalışan şehit ve gazi yakınlarını işten çıkarırken neden o gün bir tepki göstermediniz? Biz şehit ve gazi aileleri olarak her zaman İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA