Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek

20.08.2019 15:34

Sakarya ve Karabük'teki şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararını destekledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Belediye başkanlarının teröre destek vermesinin kendilerini incittiğini vurgulayan Çolak, "Bu belediyelerde çalışan şehit ailesi ve gazilerin işten atıldığını çok önceden duyduk. Bununla ilgili devletimizin bir adım atmasını bekliyorduk. Bize göre bu geç kalınmış bir şey çünkü bu belediyelerin yıllardan beri PKK'ya maddi ve manevi destek verdiğini biliyoruz. İnşallah ötekilerinin de devamı gelir. Teröre kim destek veriyorsa Türkiye Cumhuriyeti devletinden ekmek yememesi, hiçbir kamu kurumunda görev alamaması lazım." diye konuştu.

Çolak, şehit ailelerinin de karara çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devamı gelirse hepten rahatlayacaklar çünkü bu terör belasından bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. Demokratik seçimle gelsen dahi bu, terörü destekleyeceğin anlamına gelmez. Devletin hangi kurumunda olursa olsun, ister başkan ister yönetici ister işçi olsun, devletin ekmeğini yiyip ihanetlik yapıyorsa devletin bunları görevlerinden uzaklaştırması lazım. Şehit aileleri ve gaziler olarak bunu talep ediyoruz."

Teröre destek veren partiler dışında tüm siyasi hareketlere eşit mesafede olduklarını vurgulayan Çolak, CHP'nin konuya ilişkin açıklamalarının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

"Teröre destek veren bütün oluşumları kınıyoruz"

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir de kararı desteklediklerini söyledi.

Teröre destek veren siyasi partileri her zaman kınadıklarını belirten Demir, "Orada şehit ve gazi yakınlarını biliyorsunuz işten de attılar. Hükümetimizin, devletimizin yanındayız. Onlar ne karar alırsa saygı duyuyor, destekliyoruz. Teröre destek veren bütün oluşumları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teröre bulaşanlar cezalarını çekmeli"

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı da teröre bulaşanların cezalarını çekmelerini istediklerini dile getirdi.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması kararına destek verdiklerini anlatan Çorbacı, "Hem devletin bir kurumunda görev yapacaksın hem de bu ülkenin yıllardır mücadele ettiği terör örgütlerine destek vereceksin. Bunu kim kabul edebilir? Biz de asla kabul edemeyiz. Bizler gaziyiz, bizler Diyarbakırlı hemşehrilerimizle omuz omuza bu ülke için mücadele verdik, şehit, gazi olduk birlikte. Şehit yakınları ve gazilerin işten çıkarılmasına varıncaya kadar cesaret edebilen kim varsa bu devlet cezasını verir. Bizler boşuna mı şehit olduk, gazi olduk? Asla bu tür yapılanmalara müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Sabri Özer ise sadece belediyelerde değil, teröre destek veren bütün kurumlarda kim olursa olsun görevden alınması ve cezalarının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Özer, devletin büyük olduğunu ve kimsenin ona oyun oynayamayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA