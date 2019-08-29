Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

29.08.2019 17:48

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin, "Seçilmiş belediye başkanlarının, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil başkanlar atandı." dedi.

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Bakan Turhan daha sonra Vali Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile geldiği Midyat ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, Mardin-Midyat bölünmüş yolunun devam eden proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihale edileceğini belirterek, bu yolu en kısa sürede tamamlamayı arzu ettiklerini söyledi.

Altyapı yatırımlarının, yüksek maliyetli ve uzun vadeli yatırımlar olduğunu belirten Turhan, bunların belirli programlar dahilinde, öncelik sıralamasına göre yapıldığını vurguladı.

AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanının liderliğinde, milletin verdiği vergileri ve ülkenin imkanlarını hizmete dönüştürdüğünü aktaran Turhan, şöyle devam etti:

"Hizmet siyaseti bundan sonra da devam edecek. Yegane amacımız milletimizin isteklerini karşılamaktır. Sadece ulaşım ve altyapıda değil, bütün alanlarda ülkemizin her köşesinde AK Parti iktidarı döneminde hizmetler yerine getirilmiştir. Ekonominin bir kuralı vardır, imkanlar kısıtlı, ihtiyaçlar sonsuzdur ama biz imkanlarımızın ve ihtiyaçlarımızın önceliklerine göre bunları yerine getirdik."

Belediyelere yapılan görevlendirme

Bakan Mehmet Cahit Turhan, huzur ve güven içerisinde yaşamanın önemine işaret ederek, Türkiye üzerinde emelleri olan iç ve dış düşmanlara karşı gerekli mücadelenin kararlılıkla verilmeye devam edeceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığınca Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyelerine yapılan görevlendirmelere değinen Turhan, şunları aktardı:

"Seçilmiş belediye başkanları, bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil başkanlar atandı. Bu, birlik ve beraberliğimiz ile milletimizin beklediği hizmetlerin eksiksiz yapılması için olması gereken bir iştir."

"Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olamaz"

Bakan Turhan, seçilmişlerin her şeyi hukuk içerisinde yürütmek durumunda olduğunu ifade ederek, "Biz 18 yıldır iktidardayız. Niçin iktidardayız? Vatandaştan aldığımız yetkiyi vatandaşa hizmet için kullandık. Hizmet için kullanmayanlara ise devletimizin yetkili organları tarafından müdahale edilir. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olamaz. Önemli olan ona hizmettir, vatandaşın mutluluğu, refahı ve huzurudur."

Midyat Belediye Başkanı Şahin de ilçede farklı etnik yapılara mensup vatandaşların, kardeşçe yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA