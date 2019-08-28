Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

28.08.2019 17:52

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, Adnan Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle görüşme yaptı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ile Ahmet Türk, Bedia Özgökçe Ertan ve Adnan Selçuk Mızraklı'nın bugün AB Türkiye Delegasyonu ev sahipliğinde AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçiliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Ankara'da gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmede, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yaşanan sürece ilişkin büyükelçilere bilgi aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA