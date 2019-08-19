Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

19.08.2019 18:16

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı.

Vatan Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perinçek, Bakan Soylu ile telefonla görüştü.

Perinçek, görüşmede Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ile yürütülen terör operasyonları dolayısıyla Soylu'yu kutladı ve başarılar diledi.

Kaynak: AA