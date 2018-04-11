Üç Büyüklerin Geliri, Borçlarını İkiye Katladı
Üç büyük kulübün borç artışı devam ederken gelirler borçların iki katı büyüdü. Beşiktaş kârını yaklaşık 15 kat artırırken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zararı azaldı.
Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray'ın yenilmesiyle birlikte amansız bir şampiyonluk yarışına giren üç büyük kulüp, gerek UEFA'nın finansal fair play sopası, gerekse Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 dönem üst üste zarar eden şirketlerde imtiyaz hakkına son veren uygulamasının etkisiyle mali tablolarında kısmen de olsa düzelme sinyalleri verdi. Kurdaki artıştan dolayı borç büyümesi devam ederken, gelirler borçların iki katı oranında artırıldı. Beşiktaş kârâ geçmeyi başarırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zararı azaldı.
BORÇLARI GÜNDE 3,5 MİLYON TL ARTTI
Üç büyük kulübün 31 Mayıs 2017'de 3 milyar 625 milyon lira olan toplam borcu, 28 Şubat 2018'de sona eren 9 aylık dönemde yüzde 26.2 artarak 4 milyar 575 milyon liraya ulaştı. Kulüplerin borcu günde ortalama 3.5 milyon TL arttı. Fenerbahçe'nin toplam borcu yüzde 44.5 artarak 1 milyar 755 milyon liraya çıktı. Beşiktaş'ın borcu yüzde 18.3 yükselerek 1 milyar 263 milyon liraya, Galatasaray'ın borcu ise yüzde 15.9 artarak 1 milyar 556 milyon liraya ulaştı.
KARTAL KÂRA UÇTU
Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan yenilgisiz çıkmayı başararan Beşiktaş kâr eden tek kulüp oldu. 6 aylık bilançosunda 3.9 milyon TL zarar açıklayan Beşiktaş, dokuz aylıkta ise 44.2 milyon TL kârâ geçti. Kara Kartal'ın kârı geçen yıla göre yaklaşık 15 kat arttı. Fenerbahçe'nin zararı yüzde 9.6, Galatasaray'ın zararı ise yüzde 32.6 azaldı. Toplam gelirler yüzde 49.5 artarak 1 milyar 536 milyon liraya ulaştı.
GENÇLERBİRLİĞİ, BORSAYI KARIŞTIRDI
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı yenerek bitime 6 hafta kala lideri değiştiren Gençlerbirliği, borsada da üç büyüğün hisselerini dalgalandırdı. Liderliği kaptıran Galatasaray'ın hisseleri gün içerisinde yüzde 10.2 değer kaybederek 2.11 liraya kadar indi. Şampiyonluk için tekrar ümitlenen Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5 yükselerek 3.77 liraya, Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 3.2 yükselerek 36.28 liraya kadar çıktı. (Sabah)
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kulüpler yılda 50 milyon tl kar anca yapabilir bjk gibi diş sıkarak bonservissiz oyuncu alarak bu şekilde anca 20 senede kapanır borç . 3 senede 5 senede borç kapanacak diye bekleyenin ekonomi bilgisiyokturCevap Yaz Yayından Kaldır
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En büyük fenerdır en çok cin conlara koyan yşne fenerCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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hep zarardayız türk kulupleri olarak kar dedigimiz bile 1 milyar borcu varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu borçları yapan ödesin yoksa bu lig batmış zaten tüpçü başkan gazete tv kanalı alacagına bu işle ilgilenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AMA BU GS NİN EN BÜYÜK OLDUĞUNU DEĞİŞTİRMEZ....Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır