Üç Büyüklerin Geliri, Borçlarını İkiye Katladı

Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray'ın yenilmesiyle birlikte amansız bir şampiyonluk yarışına giren üç büyük kulüp, gerek UEFA'nın finansal fair play sopası, gerekse Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 dönem üst üste zarar eden şirketlerde imtiyaz hakkına son veren uygulamasının etkisiyle mali tablolarında kısmen de olsa düzelme sinyalleri verdi. Kurdaki artıştan dolayı borç büyümesi devam ederken, gelirler borçların iki katı oranında artırıldı. Beşiktaş kârâ geçmeyi başarırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zararı azaldı.

BORÇLARI GÜNDE 3,5 MİLYON TL ARTTI

Üç büyük kulübün 31 Mayıs 2017'de 3 milyar 625 milyon lira olan toplam borcu, 28 Şubat 2018'de sona eren 9 aylık dönemde yüzde 26.2 artarak 4 milyar 575 milyon liraya ulaştı. Kulüplerin borcu günde ortalama 3.5 milyon TL arttı. Fenerbahçe'nin toplam borcu yüzde 44.5 artarak 1 milyar 755 milyon liraya çıktı. Beşiktaş'ın borcu yüzde 18.3 yükselerek 1 milyar 263 milyon liraya, Galatasaray'ın borcu ise yüzde 15.9 artarak 1 milyar 556 milyon liraya ulaştı.

KARTAL KÂRA UÇTU

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan yenilgisiz çıkmayı başararan Beşiktaş kâr eden tek kulüp oldu. 6 aylık bilançosunda 3.9 milyon TL zarar açıklayan Beşiktaş, dokuz aylıkta ise 44.2 milyon TL kârâ geçti. Kara Kartal'ın kârı geçen yıla göre yaklaşık 15 kat arttı. Fenerbahçe'nin zararı yüzde 9.6, Galatasaray'ın zararı ise yüzde 32.6 azaldı. Toplam gelirler yüzde 49.5 artarak 1 milyar 536 milyon liraya ulaştı.

GENÇLERBİRLİĞİ, BORSAYI KARIŞTIRDI

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı yenerek bitime 6 hafta kala lideri değiştiren Gençlerbirliği, borsada da üç büyüğün hisselerini dalgalandırdı. Liderliği kaptıran Galatasaray'ın hisseleri gün içerisinde yüzde 10.2 değer kaybederek 2.11 liraya kadar indi. Şampiyonluk için tekrar ümitlenen Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 5 yükselerek 3.77 liraya, Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 3.2 yükselerek 36.28 liraya kadar çıktı. (Sabah)