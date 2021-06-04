Üç "Bölge Kalkınma İdaresi" başkanlıklarının görev süresi uzatıldı
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Üç "Bölge Kalkınma İdaresi" başkanlıklarının görev süresi uzatıldı

Üç 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süresi uzatıldı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süresi 8 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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Üç "Bölge Kalkınma İdaresi" başkanlıklarının görev süresi uzatıldı - Haberler
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