Üç bölge "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ilan edildi

02.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:36

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Şırnak'ta bir ve Van'da iki bölge "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından, potansiyel doğal sit alanlarına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şırnak ili merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kasrik Boğazı ve Çevresi Potansiyel Doğal Sit Alanı ve Van ili Başkale ilçesi sınırlarında bulunan Dereiçi Travertenleri Potansiyel Doğal Sit Alanı "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Öte yandan Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı Potansiyel Doğal Sit Alanı "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak olarak ilan edildi.

Söz konusu üç yerdeki sit alanlarına yönelik, Doğal Sit Kesin Korunacak Hassas Alana ilişkin idari süreç devam ediyor.

Ayrıca Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi Okluk Mevkisi-1 Doğal Sit Alanı "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak olarak tescil edildi.

Kaynak: AA