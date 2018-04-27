Üç Belediye İşçisinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 3 belediye işçisinin ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Merkez Şehzadeler ilçesinde Nilay Enginer (36) yönetimindeki 33 KDK 51 plakalı otomobili ile dün geçirdiği kaza sonrasında yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamalanan Nilay Enginer, 3 belediye işçinin ölümün neden olmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enginer, sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa'da dün, Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde, Nilay Enginer (36) yönetimindeki 33 KDK 51 plakalı otomobil refüjde peyzaj çalışması yapan işçilere çarpmış, trafik kazasında belediye çalışanları Mehmet Göner, Müştak Uğurhan ve İsmail Ulutaş hayatını kaybetmişti. Sürücü Enginer de yaralanmıştı.