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Üç Bant Dünya Kupası'na Ankara ev sahipliği yapacak

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Üç Bant Dünya Kupası'na Ankara ev sahipliği yapacak

Türkiye Bilardo Federasyonu, Üç Bant Dünya Kupası'nın 21-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacağını duyurdu.

ANKARA (AA) - Türkiye Bilardo Federasyonu, Üç Bant Dünya Kupası'nın 21-27 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Başkent Ankara, spor tarihinde ilk kez bilardo dalında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 21-27 Şubat tarihlerinde Gölbaşı Bilardo Tesisi'nde düzenlenecek organizasyona Türkiye ve dünyadan 100'ün üzerinde şampiyon sporcu katılacak." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Kupası, Türkiye, Bilardo, Ankara, Spor, Haber

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