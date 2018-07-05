Üç Banka, Türk Telekom'un Hisselerini Satın Almak İçin Harekete Geçti
Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Türk Telekom'daki yüzde 55 Ojer Telekom hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na resmen başvurdu.
Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Ojer Telekomunikasyon'a ait Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvuruda bulundu.
BANKALAR ORTAK GİRİŞİM GRUBU KURACAK
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'deki yüzde 55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi..." ifadelerine yer verildi.
Böylece bankalar Türk Telekom hisselerini kuracakları ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralacak.