Üç baltık ülkesinden Belarus'a yaptırım: Lukaşenko dahil 30 devlet yetkilisine giriş yasağı Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko da dahil olmak üzere 30 Belaruslu devlet yetkilisinin Litvanya, Letonya ve Estonya'ya girişleri yasaklandı.

Litvanya lideri Gitanas Nauseda, Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko da dahil olmak üzere 30 Belaruslu devlet yetkilisinin Litvanya, Letonya ve Estonya'ya girişlerini yasakladıklarını duyurdu.

Nauseda, yaptırım kararının Lukaşenko karşıtı gösterilerde protestoculara yönelik şiddette rol oynayan devlet yetkilileri için alındığını duyurdu.

Üç Baltık ülkesi tarafından uygulanacak bu yaptırımın listedeki ilk adım olduğunu söyleyen Nauseda, ilerleyen zamanda yaptırımların genişletilebileceği sinyalini verdi.

Bugün yaptığı basın açıklamasında konuşan Nauseda, "Rejim ile toplum arasında barışçıl bir diyaloğa ve anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledik. Ancak görüyoruz ki rejim buna henüz hazır değil. Bu noktada ilerlememiz ve diğer ülkelere bir örnek göstermemiz gerektiğini görüyoruz." dedi.

Avrupa Birliği de benzer bir yaptırım için çalışmalarını sürdürüyor.

Üç Baltık ülkesi, Belarus'taki muhalefeti desteklemek için eylem çağrıları yapmıştı.

Letonya ile birlikte Belarus'a sınır olan Litvanya, 9 Ağustos'taki seçimlerden sonra ülkeyi terk eden muhalefet adayı Svetlana Tikhanovskaya'ya da ev sahipliği yapıyor.

Lukaşenko ise geçtiğimiz Cuma günü, olası yaptırımlara misilleme olarak Belarus genelinde Avrupa'ya giden geçiş yollarını kesmekle tehdit etmişti.

Belarus'tan gelen mallar, Litvanya'nın demiryolu trafiğinin ve liman hacminin neredeyse üçte birini oluşturuyor. Belarus aynı zamanda Rusya'ya giden Avrupa malları için önemli bir kara yolu. Aynı zamanda Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan boru hatları da Belarus'tan geçiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Lukaşenko'yu Moskova'ya davet etmişti. Bu durum Kremlin'in Lukaşenko iktidarını destekleyeceği yorumlarına da sebep olmuştu.