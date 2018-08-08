Üç Bakanlıkta Erzurum Gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, Başkentte Erzurum adına, üç bakanlığa hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Erzurum milletvekilleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret ederek Erzurum'la ilgili beklentileri aktardılar.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA ERZURUM GÜNDEMİ

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Akdağ, Altınok ve Aydemir'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ziyaretlerinde Erzurum bazlı kentsel dönüşüm gündem oluşturdu. Ziyarette Bakanlık uhdesinde bulunan kurumlar odağında Erzurum için kaydedilen yatırımlar ve öngörülen projeler ele alındı. Bakan Kurum Erzurum'a yönelik özel ilgi ve hassasiyetlerini aktardı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANINDAN CAT-3 MÜJDESİ

AK Parti Milletvekillerinin bir sonraki ziyaret durağı Kültür ve Turizm Bakanlığıydı. Bakanlıktaki görüşmede Erzurum Havalimanı için öngörülen cat-3 sistemi ele alındı. Ziyaret hakkında bilgilendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, 'Değerli Bakanlarımız Sayın Akdağ ve Sayın Altınok ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'u ziyaret edip 'Hayırlı olsun' dedik. Erzurum'a ilgisi yüksek olan Bakan Ersoy, "Cat-3 sisteminin hayata geçmesi Kış Turizmi için büyük avantaj sağlayacak" kaydını düştü.' dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ZİYARETİ

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Milli Savunma Bakanlığını ziyaret ederek, Bakan Hulusi Akar'a Erzurum adına hayırlı olsun temennilerini paylaştı. Milletvekilleri Bakanlıktaki Erzurum ile ilgili tarihi vurguları ifade eden fotoğrafları da inceleme fırsatı buldu. Milletvekilleri Akdağ, Altınok ve Aydemir bakanlık ziyaretleri sonrasında Erzurum odaklı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

ERZURUM İSTİŞARESİ

İstişare toplantısı gündemi hakkında bilgi veren Milletvekili Aydemir, 'Muhterem bakanlarımız Sayın Akdağ ve Sayın Altınok ile Milli Savunma Bakanlığı ziyareti akabinde Erzurum odaklı sohbet halkası kurduk. Tesbit: Bir mübarek vatan toprağıdır ki Erzurum, yerkürede İslam'ın kılıcı olan bir aziz ve muhteşem milletin ilham kalasıdır.'dedi. - ERZURUM