Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı
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Ruhsar Pekcan, Koronavirüs, Güncel

Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüldüğünü belirterek, "Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

11.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:51
Üç bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüldüğünü belirterek, "Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

Pekcan, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Pekcan, süreç içerisinde Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile koordineli olarak bilim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

Önceliklerinin halk sağlığı olduğunun altını çizen Pekcan, "Ticaretimizin aksamaması ve ticaretin akışının sağlanması yönünde bütün tedbirlerimizi aldık. Bugün de bilim kurulumuzla bu tedbirleri paylaştık. Bu yönde başarılı çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak son dönemde maske, eldiven ve tulum gibi sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışı olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatlarında da gözle görülür bir artış oldu. Bizim amacımız ihracatı engellemek değil. Geçen sene 10 marta kadar 4 milyon dolar olan ihracat, bu sene aynı sürede 40 milyon dolar oldu sadece maskede. Bu doğrultuda piyasada maske bulunmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı. Amacımız halkın ulaşılabilir, makul ve mantıklı fiyat seviyesinden alışverişlerini yapabilmesi. Dolayısıyla biz ihracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığının ön izinine verdik."

Önceliklerinin halkın maske eldiven gibi sıhhi malzemelere normal piyasa fiyatlarından ulaşabilmesini sağlamak olduğuna işaret eden Pekcan, "Sağlık Bakanlığımızla ortak görüşümüz önce piyasanın doyuma ulaşması. Firmalarımıza da tavsiyemiz bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi. Bakanlık olarak, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğünün görev alanında 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık." ifadesini kullandı.

"Dezenfektanlarda denetim kapsamına alındı"

Pekcan, geçen hafta 13 maske ticareti yapan firmayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve 9'una ceza uygulandığını hatırlatarak, bunun tekrarlanması durumunda 104 bin lira olan cezanın 10 katına kadar çıkabildiğini ifade etti.

Dezenfektanların da denetim kapsamına alındığına işaret eden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hiçbir gereksinim olmamasına rağmen gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı sakin olmaya, dedikodulara kulakları kapamaya ve resmi duyurulara kulak vermeye davet ediyoruz. Gerçekten panik yapacak bir durum yok. Zaten gıda perakendecileri derneği de bu sabah toplantı yaptılar ve kendileri 'bizim yeterli stokumuz da var, ürün stokumuz da var, personelimiz de var, hiçbir paniğe gerek yok' diye duyuru yaptılar."

Pekcan, fuarların önemli ihracat desteklerinden biri olduğuna işaret ederek, "Özellikle yurt içindeki uluslararası fuarlar ama 16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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